Сын Куклачёва заявил RT, что артист пошёл на поправку

Сын народного артиста РСФСР Юрия Куклачёва Дмитрий заявил RT, что артист пошёл на поправку. «Ему пока нельзя разговаривать, но это положительная динамика, мы все молимся и надеемся, что скоро он выздоровеет», — уточнил он.
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