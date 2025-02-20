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Царьград

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Лама Читинского дацана назвал везунчиков 2025 года

Лама Читинского дацана назвал везунчиков 2025 года

Уже наступивший 2025 год станет благоприятным для тех людей, которые родились в год Коровы и Петуха.Лама Читинского дацана «Дамба Брайбунлинг» рассказал подробности «МК в Чите».

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