Безумное предательство Украины

Держись же, Россия, веры твоей, а если отпадешь от своей веры, как уже отпали от нее многие интеллигенты, - то не будешь уже Россией или Русью святой, а сбродом всяких иноверцев, стремящихся истребить друг друга.
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