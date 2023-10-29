РУССКАЯ НАЦИОНА...
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Безумное предательство Украины

Безумное предательство Украины

Держись же, Россия, веры твоей, а если отпадешь от своей веры, как уже отпали от нее многие интеллигенты, - то не будешь уже Россией или Русью святой, а сбродом всяких иноверцев, стремящихся истребить друг друга.

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Комментарии
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Владимир Карпов
+++++!!!!!
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