Япония впервые разместит свои истребители в Индии - Китай недоволен

Япония планирует впервые развернуть свои истребители в Индии. Произойдёт это в рамках совместных учений Veer Guardian 26, что, по мнению экспертов, отражает стремление Токио укрепить сотрудничество в сфере безопасности с «единомышленниками» в Индо-Тихоокеанском регионе.