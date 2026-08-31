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ТАСС

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Боец Белый рассказал о доступных способах подвоза и ротации ВСУ в Доброполье

Боец Белый рассказал о доступных способах подвоза и ротации ВСУ в Доброполье

ДОНЕЦК, 31 августа. /ТАСС/. Доставка провизии и боекомплекта, а также ротация ВСУ в Доброполье возможны только пешком или при помощи наземных робототехнических комплексов.

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