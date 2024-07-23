Сегодня в Петрозаводске пройдут массовые проверки на дорогах

Во вторник в Петрозаводске массово проверят водителей на трезвость, сообщили в ГИБДД города. Нетрезвое вождение является крайне опасным нарушением, многократно увеличивает риск возникновения ДТП, которые часто заканчиваются непоправимыми последствиями, напомнили в ведомстве.
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