На россиянку с двумя детьми напали на Шри-Ланке

На Шри-Ланке российская туристка с двумя детьми стала жертвой нападения в отеле. Женщина сообщила о происшествии Telegram-каналу SHOTНа Шри-Ланке российская туристка с двумя детьми стала жертвой нападения в отеле.
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