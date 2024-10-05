Как Израиль породил «Хезболлу» и как она атаковала СССР

На Ближнем Востоке начался новый вооружённый конфликт — после серии артиллерийских атак в ночь на 1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала сухопутную операцию в Ливане против проиранской группировки «Партия Бога» («Хезболла»), Иран в ответ нанёс ракетный удар.