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Хабаровская прокуратура проверяет неоказание медицинской помощи пенсионерке

Хабаровская прокуратура проверяет неоказание медицинской помощи пенсионерке

Прокуратура Индустриального района Хабаровска начала проверку после того, как в Сети появилась видеозапись, на которой дочь 82-летней пациентки, страдающей деменцией, рассказала, что ее матери отказывают в выписке бесплатных лекарств.

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