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Российские войска реализуют финальный этап окружения Авдеевки

Российские войска реализуют финальный этап окружения Авдеевки

ВС РФ продолжают окружение Авдеевки, стремясь взять гарнизон противника в котел. У украинских подразделений все меньше шансов подтянуть к населенному пункту резервы или покинуть город.

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Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны (С. Маршак). Во время битвы за Сталинград полегло больше войнов, чем всего воюет у нас с февраля 2022 года.
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4 час.
Юрий Кушнарев
это не Маршак написал,а Шота Руставели
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4 час.
АС
Александр Сысоев
Может быть и Руставели, но в переводе Маршака. Сорри, но я это вычитал в книге Маршака лет 40 назад.
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4 час.

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