Пункт-А

22 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • mark kapustin
    Под Астраханью пр...
  • Вера Никифорова
    Этот Раскин высказал положение плана дикого Запада. Это и есть точка невозврата для США и Европы. Пошли против Бога. ...«Что они все куря...
  • Татьяна
    Выпороть!В Астраханской об...

В Астраханской области снялось с мели судно, простоявшее на реке 17 дней

В Астраханской области снялось с мели судно, простоявшее на реке 17 дней

Ни пострадавших, ни разлива топлива в воде зафиксировано не было. Главное управление МЧС России по Астраханской области сообщило, что 15 ноября в 19:00 на 60,2 км Волго-Каспийского морского судоходного канала (Икрянинский район, недалеко от с.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх