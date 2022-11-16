В Астраханской области снялось с мели судно, простоявшее на реке 17 дней

Ни пострадавших, ни разлива топлива в воде зафиксировано не было. Главное управление МЧС России по Астраханской области сообщило, что 15 ноября в 19:00 на 60,2 км Волго-Каспийского морского судоходного канала (Икрянинский район, недалеко от с.