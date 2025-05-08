НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

174 подписчика

Дембеле – главный претендент на «Золотой мяч» у букмекеров. Ямаль – 2-й, Доннарумма поднялся в топ-3

Усман Дембеле выиграет «Золотой мяч», считают букмекеры. Вингер «ПСЖ» стал котироваться главным претендентом на получение награды после вылета «Барселоны» из Лиги чемпионов и выхода парижского клуба в финал турнира.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх