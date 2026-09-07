10 стоп-слов и фраз, которые используют мошенники

Один из руководителей в банковской сфере назвал формулировки, по которым вы легко узнаете обман. Если неизвестный абонент или собеседник в мессенджере начинает давить, торопить и пугать, а в речи звучат формулировки вроде "деньги в опасности" или "вам грозит уголовная ответственность", это почти наверняка признак мошеннической схемы.