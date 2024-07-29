Артур Парфенчиков: нам удалось не допустить затопления ниже по течению

Глава Карелии проехал по основным гидроузлам, где после прорыва дамбы шла большая вода После прорыва дамбы оптимальные решения по регулированию сброса воды искал вместе с гидротехниками глава Карелии Артур Парфенчиков.
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