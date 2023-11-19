И воздастся ему сторицей по делам его бесовским…

Т

Татьяна

Ваша цитата - «Если Бог желает кого-то наказать, он лишает его разума». Посмотрите на старину Джо и поймете, что америкосы уже наказаны. Читала о прозорливом священнике, который перед смертью рассказал, что шут погубит Украину. А здесь очевидно, что старина Джо ведет свою страну в ад. Но может ей там и место? Китайская мудрость гласит: "Ты сказал — я поверил, ты повторил — я засомневался, ты стал настаивать и я понял что ты лжешь!"