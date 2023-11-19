БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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И воздастся ему сторицей по делам его бесовским…

И воздастся ему сторицей по делам его бесовским…

Юрий СЕЛИВАНОВ Наказание Господне в отношении охваченного сатанизмом и мракобесием Запада свершается на наших глазах.

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Комментарии
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Т
Татьяна
Ваша цитата - «Если Бог желает кого-то наказать, он лишает его разума». Посмотрите на старину Джо и поймете, что  америкосы уже наказаны. Читала о прозорливом священнике, который перед смертью рассказал, что шут погубит Украину. А здесь очевидно, что старина Джо ведет свою страну в ад. Но может ей там и место?  Китайская мудрость гласит: &quot;Ты сказал — я поверил, ты повторил — я засомневался, ты стал настаивать и я понял что ты лжешь!&quot;
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