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Регионы России

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Семак оценил влияние судейства на поражение «Зенита» от ЦСКА

Семак оценил влияние судейства на поражение «Зенита» от ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение своей команды от ЦСКА со счётом 1:2 в рамках 7-го тура чемпионата России по футболу и отметил значительное влияние решений арбитров на конечный результат матча.

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