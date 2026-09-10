Семак оценил влияние судейства на поражение «Зенита» от ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение своей команды от ЦСКА со счётом 1:2 в рамках 7-го тура чемпионата России по футболу и отметил значительное влияние решений арбитров на конечный результат матча.
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