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Царьград

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Григорий Гуров сообщил об акции памяти жертв 11 сентября в Екатеринбурге

Григорий Гуров сообщил об акции памяти жертв 11 сентября в Екатеринбурге

На Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге более 200 участников зажгли огонь в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года.

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