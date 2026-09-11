Григорий Гуров сообщил об акции памяти жертв 11 сентября в Екатеринбурге

На Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге более 200 участников зажгли огонь в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Израиль намерен з...
- "В Киев больше не...
- Зильбертруд* прик...
О жертвах Беслана что то забывается.А жаль.