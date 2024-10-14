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Царьград

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Кремль отреагировал на предложение ввести налог на бездетность в России

Кремль отреагировал на предложение ввести налог на бездетность в России

В Кремле заявили, что пока не знают о деталях предложения ввести налог на бездетность в России.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал РИА Новости, что следует проанализировать опыт СССР в этом вопросе.

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