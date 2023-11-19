Клэй Томпсон реализовал 13 из 14 трехочковых из угла на разминке

«Голден Стэйт» на своем паркете встречается с «Оклахомой». Атакующий защитник «Уорриорз» Клэй Томпсон на разминке перед игрой реализовал 13 из 14 трехочковых бросков из угла.
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