В АО «Туполев» собираются серьезно модернизировать Ту-214

В АО «Туполев» объявили о начале работы Инновационного конструкторского центра, который займется глубокой модернизацией российского авиалайнера модели Ту-214 в целях качественного улучшения его характеристик.
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