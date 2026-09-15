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В Индонезии нашли обломки судна Virgo Transport 8

В Индонезии нашли обломки судна Virgo Transport 8

Затонувшее в Яванском море судно Virgo Transport 8 обнаружили на глубине около 30 м. Об этом сообщает ANTARA со ссылкой на Национальное поисково-спасательное агентство Индонезии (Basarnas).

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