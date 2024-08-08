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В МИД назвали цели США на Южном Кавказе

В МИД назвали цели США на Южном Кавказе

США на Южном Кавказе стремятся контролировать ресурсную базу и транзитные возможности региона, указала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в беседе с РИА Новости 8 августа, комментируя заявления Вашингтона по Армении.

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