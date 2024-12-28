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Царьград

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Трагедия в Тверской области: четверо детей погибли в частном доме

Трагедия в Тверской области: четверо детей погибли в частном доме

В СНТ Межурка Тверской области обнаружены тела четверых детей. По предварительным данным, убийство совершил их отец, который затем попытался покончить с собой.

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