Аргументы и Факты

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Ученые дадут новое определение секунды

Ученые дадут новое определение секунды

В разных лабораториях мира создали прототипы атомных часов с частотой перехода в оптическом диапазоне, а на XXVII Генеральной конференции по мерам и весам решили к 2030 году разработать новое определение секунды, говорится в материале РИА Новости.

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