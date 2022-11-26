Ученые дадут новое определение секунды

В разных лабораториях мира создали прототипы атомных часов с частотой перехода в оптическом диапазоне, а на XXVII Генеральной конференции по мерам и весам решили к 2030 году разработать новое определение секунды, говорится в материале РИА Новости.
В разных лабораториях мира создали прототипы атомных часов с частотой перехода в оптическом диапазоне, а на XXVII Генеральной конференции по мерам и весам решили к 2030 году разработать новое определение секунды, говорится в материале РИА Новости.
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