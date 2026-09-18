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«Комиссар Рекс» не преувеличивал: что на самом деле умеет немецкая овчарка и какой у нее характер

«Комиссар Рекс» не преувеличивал: что на самом деле умеет немецкая овчарка и какой у нее характер

Немецкая овчарка – это словосочетание знакомо абсолютно всем, даже тем, кто никогда не держал собаку.

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