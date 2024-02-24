Лос-Кабос (ATP). Финал. Рууд сыграет с Томпсоном

Сетка турнира здесь. Mifel Tennis Open by Telcel Oppo Лос-Кабос, Мексика 19 – 25 февраля 2024 ATP 250 Призовой фонд – 915 245 долларов Открытые корты, хард Финал Джордан Томпсон (Австралия) Каспер Рууд (Норвегия) Дата проведения 25 февраля, 06.
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