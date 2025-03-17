В Госдуме намерены увеличить штрафы для должностных лиц за нарушения в сфере ЖКХ

На рассмотрение нижней палаты парламента депутатами Государственной думы от фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким будет внесет законопроект об усилении ответственности должностных лиц за нарушения в области жилищно-коммунального хозяйства.
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