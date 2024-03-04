После "Битвы экстрасенсов" дар пропал: Что стало с победителями - кто их разоблачил?

"Битва экстрасенсов" - одна из самых популярных телепередач в России, и это уже странно. Для многих зрителей совершенно очевидно, что шоу проходит по прописанному сценарию, тем не менее они не могут оторваться от экрана.
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