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После "Битвы экстрасенсов" дар пропал: Что стало с победителями - кто их разоблачил?

После "Битвы экстрасенсов" дар пропал: Что стало с победителями - кто их разоблачил?

"Битва экстрасенсов" - одна из самых популярных телепередач в России, и это уже странно. Для многих зрителей совершенно очевидно, что шоу проходит по прописанному сценарию, тем не менее они не могут оторваться от экрана.

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