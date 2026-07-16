В США предложили переименовать законопроект о санкциях против России

Бывший вице-президент США Майк Пенс предложил переименовать в честь сенатора Линдси Грэма (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) законопроект о санкциях против России, соавтором которого он являлся.
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