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Соболев забил 10 голов в минувшем сезоне РПЛ. Букмекеры ждут от него 9+ мячей в сезоне-2026/27

Букмекеры поделились ожиданиями от игры Александра Соболева в сезоне-2026/27. В минувшем сезоне РПЛ нападающий «Зенита» забил 10 голов в 28 матчах.

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