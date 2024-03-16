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Красный Север

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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Великий пост: в чем его суть и как правильно поститься

Великий пост: в чем его суть и как правильно поститься

Для верующих с 18 марта наступит период духовного очищения — Великий пост. «Красный Север» рассказывает, когда пост начнется и закончится в 2024 году, как в этот период правильно питаться, настроить свое мышление и какие правила и запреты следует соблюдать.

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