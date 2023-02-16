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Трипл-дабл Ламело Болла помог «Хорнетс» обыграть «Сперс»

Трипл-дабл Ламело Болла помог «Хорнетс» обыграть «Сперс»

Разыгрывающий «Шарлотт» Ламело Болл в матче против «Сан-Антонио» (120:110) оформил трипл-дабл, который стал для него 3-м за сезон и 8-м за карьеру.

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