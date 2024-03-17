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Десять лет спустя: как Русская весна стала рубежом в истории Крыма

Десять лет спустя: как Русская весна стала рубежом в истории Крыма

Десять лет спустя: как Русская весна стала рубежом в истории Крыма Елена ГалицкаяПомнят ли жители Крыма день воссоединения с Россией как вчера? Да, словно вспоминают о том времени, когда полуостров принял решение вернуться домой.

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