Спецпредставитель поезидента РФ Кирилл Дмитриев прибыл в Вашингтон

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев уже прибыл в Вашингтон, его встреча со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом состоится поздно вечером по мск.