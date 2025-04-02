Спецпредставитель поезидента РФ Кирилл Дмитриев прибыл в Вашингтон

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев уже прибыл в Вашингтон, его встреча со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом состоится поздно вечером по мск.
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