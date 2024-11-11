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Лаврентьев: нужно, чтобы конфликт на Ближнем Востоке не перекинулся на Сирию

Лаврентьев: нужно, чтобы конфликт на Ближнем Востоке не перекинулся на Сирию

Нужно, чтобы ближневосточный конфликт не перекинулся на территорию Сирии. Об этом заявил специальный представитель президента Российской Федерации по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, информирует ТАСС.

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