Лаврентьев: нужно, чтобы конфликт на Ближнем Востоке не перекинулся на Сирию

Нужно, чтобы ближневосточный конфликт не перекинулся на территорию Сирии. Об этом заявил специальный представитель президента Российской Федерации по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, информирует ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии