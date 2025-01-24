В Алтайском крае в рамках акции «Студенческий десант» молодые люди познакомились со служебными буднями полицейских

Студенты Алтайского международного колледжа сыроделия и профессиональных технологий, Благовещенского строительного техникума, Егорьевского лицея профессионального образования, а также учащиеся 11-х классов, которым в скором времени предстоит сделать выбор будущей профессии, посетили территориальные органы внутренних дел края.