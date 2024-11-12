Медведев: Европой руководят ничтожества с завышенной самооценкой

В Европе у власти находятся люди с завышенным самомнением, заявил зампред СБ РФ Дмитрий Медведев.По его словам, это повышает вероятность реализации негативного сценария, так как власти Европы не хотят прекращения конфликта на Украине.
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