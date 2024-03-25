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Предпринимателей Севастополя просят срочно подсчитать убытки

Предпринимателей Севастополя просят срочно подсчитать убытки

Власти намерены компенсировать пострадавшим ущерб от субботней ракетной атаки. «Пострадавшим от вчерашнего обстрела предпринимателям для определения общего предварительного объема ущерба необходимо провести максимально подробную фото- и видеофиксацию повреждений, а также самостоятельно с участием сотрудников своих предприятий составить акт фиксации предварительного ущерба, указав, какой объект пострадал, площадь объекта, его адрес, какие повреждения нанесены», - сообщил губернатор города.

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