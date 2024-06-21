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Дмитрий Медведев: Пусть дрожат и трясутся, гниды!

Американцы продолжают держать всех за полных придурков. Вот представьте себе, если бы нацистская Германия во время Второй мировой войны обратилась к СССР с предложением вывести в отдельный переговорный трек вопрос об ограничениях производства какого-либо оружия (танков, самолётов или БМ-13 «катюша»).

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Комментарии
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igor laptev
откуда тебе знать непосвещённая мадам об истинных распоряжениях? все вокруг оценили изящную рокировку и вот на тебе до сих пор откуда-то выползает дремучая глупость
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4 час.
В
Валентина
Каким грызунам?  Наши территории он  врагам отдавал,  а это измена, милицию без нашего мнения в полицию превратил, Лужкова Ю.М. снял с поста градоначальника г. Москвы, якобы, за утрату доверия, хотя его избирали  москвичи и ему не надо было лезть куда не надо и подсовывать нам &quot;оленевода&quot; с  его бесконечными  заменами  бордюров, плитки, уничтожении промышленности, закрытием на 1/3  поликлиник и больниц,  разгула строительной мафии, мигрантов и т.д. Валентина.
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4 час.
АР
Александр Рязанцев
Истинно и верно!
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4 час.

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