Дмитрий Медведев: Пусть дрожат и трясутся, гниды!

откуда тебе знать непосвещённая мадам об истинных распоряжениях? все вокруг оценили изящную рокировку и вот на тебе до сих пор откуда-то выползает дремучая глупость

В

Валентина

Каким грызунам? Наши территории он врагам отдавал, а это измена, милицию без нашего мнения в полицию превратил, Лужкова Ю.М. снял с поста градоначальника г. Москвы, якобы, за утрату доверия, хотя его избирали москвичи и ему не надо было лезть куда не надо и подсовывать нам "оленевода" с его бесконечными заменами бордюров, плитки, уничтожении промышленности, закрытием на 1/3 поликлиник и больниц, разгула строительной мафии, мигрантов и т.д. Валентина.