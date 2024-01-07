Новое звучание: какие ракетные системы получила армия в 2023 году

В декабре 2023 года завершилось перевооружение группировки мобильных ракетных комплексов со старых советских «Тополей» на современные «Ярсы» — об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на итоговой коллегии ведомства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии