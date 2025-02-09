Росморречфлот: китайское судно, севшее на мель на Сахалине, не было загружено мазутом

В Росморречфлоте заявили, что мазута в качестве груза на балкере "‎AN YANG 2", севшем на мель на Сахалине, нет, корабль перевозил тысячу тонн угля, в качестве топлива на нем 54 тонны дизеля и 706 тонн мазута.