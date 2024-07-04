Для снижения нагрузки на паромную переправу на маршруте Листвянка - порт Байкал было добавлено судно

Чтобы снизить напряженность на популярном водном маршруте от Листвянки до порта Байкал, где начинается Кругобайкальская железная дорога, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области приняло решение запустить дополнительное судно.
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