«Герой нашего времени»: Апти Алаудинов командир и управленец современной России

Апти Алаудинов.Фото: из архива официального сайта президента Чеченской республики Вчера 12K прочитали Апти Алаудинов самый молодой генерал МВД России, прославленный командир спецназа «Ахмат», стойкий боец, настоящий герой и, наверняка, один из будущих лидеров не только Чеченской республики, но и России.