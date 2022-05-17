Daily Storm

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Володин заявил, что Европа получила рост цен имени Байдена

Володин заявил, что Европа получила рост цен имени Байдена

Политик прокомментировал предложение Брюсселя вывезти с Украины зерно словами «поросята из Евросоюза»Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Европа получила рост цен имени президента США Джо Байдена, поддержав антироссийские санкции.

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