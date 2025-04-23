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Свежие комментарии

Пришла ученицей, а стала тренером. Как в спортшколе профсоюзов тренируют чемпионов?

Пришла ученицей, а стала тренером. Как в спортшколе профсоюзов тренируют чемпионов?

Чем бы дитя не тешилось, лишь бы поменьше в телефоне залипало - перефразируем известную поговорку. Чего только не придумывают взрослые, чтобы занять, развлечь и развить детей! А ведь порой достаточно выяснить, какие спортивные секции функционируют поблизости.

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