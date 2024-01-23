Россияне смогут регистрироваться в отелях по загранпаспорту вне зависимости от места их постоянного проживания

Российское правительство планирует упростить процесс регистрации туристов в отелях. Согласно распоряжению Правительства РФ №99-р от 20 января 2024 года, гражданам Российской Федерации будет разрешено регистрироваться в гостиницах по своим загранпаспортам независимо от места их постоянного проживания.