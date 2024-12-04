Спортивный директор "Торпедо" Ари: хотел бы поработать в "Спартаке"

Знаменитый в прошлом бразильский и российский футболист Ари прокомментировал свое назначение в качестве спортивного директора, выступающего в Первой лиге московского "Торпедо", назвав клуб, в котором хотел бы поработать в будущем.
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