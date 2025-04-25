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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Для Forza Horizon 5 вышло крупное обновление Horizon Realms

Для Forza Horizon 5 вышло крупное обновление Horizon Realms

Для Forza Horizon 5 вышло крупное обновление Horizon RealmsForza Horizon 5 получила крупное обновление Horizon Realms, которое предоставило новые локации из развивающегося мира, ранее доступные только через ограниченные по времени события.

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