Полковник Макгрегор рассказал о расстреле в секторе Газа отряда спецназа США

Бойцы отряда специального назначения США и Израиля были расстреляны в секторе Газа, заявил в опубликованном в социальной сети X 24 октября интервью журналисту Такеру Карлсону бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.
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