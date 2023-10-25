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Полковник Макгрегор рассказал о расстреле в секторе Газа отряда спецназа США

Полковник Макгрегор рассказал о расстреле в секторе Газа отряда спецназа США

Бойцы отряда специального назначения США и Израиля были расстреляны в секторе Газа, заявил в опубликованном в социальной сети X 24 октября интервью журналисту Такеру Карлсону бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

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