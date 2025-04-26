"Mash на спорте": дом родителей Большунова разрушен после попадания боеприпаса

Дом родителей трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова, который находится в селе Подывотье Севского района Брянской области, был разрушен после попадания в него украинского боеприпаса, сообщает "Mash на спорте".
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